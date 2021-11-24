Директор РДБК имени Пирогова объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19

Директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Елена Петряйкина 24 ноября в разговоре с «Известиями» объяснила необходимость вакцинации детей от коронавируса.

«Необходимость обусловлена всем опытом мировой, исторической медицины, истории медицины. Эпидемии прекратились, и инфекционные болезни перестали быть основной причиной смертности детей, когда на все особо опасные инфекции была найдена вакцина», — рассказала Петряйкина.

Специалист отметила, что подростки должны принять участие в формировании коллективного иммунитета.

«Дети старшего возраста, подростки ведут образ жизни практически такой же, как взрослые люди, с неконтролируемыми контактами, активный образ жизни — это правильно, но, соответственно, они становятся, так скажем, полноценными участниками процесса распространения инфекции», — добавила Петряйкина.

Ранее в этот день ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов в беседе с «Известиями» отметил, что в обществе сложился миф о том, что дети не болеют COVID-19, однако на самом деле у несовершеннолетних встречаются очень сложные случаи. Он подчеркнул, что у детей бывает поражение легких 80%.

Главный внештатный педиатр Минздрава России Александр Баранов подтвердил, что среди детей много носителей коронавируса. Он отметил, что несовершеннолетние также могут переносить COVID-19 бессимптомно.

24 ноября заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции для подростков получила регистрационное удостоверение.

Также в среду президент России Владимир Путин указал на необходимость подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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