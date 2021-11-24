Нарушения охраны труда выявили на предприятии «Тагильский трамвай»

Тагилстроевская районная прокуратура Нижнего Тагила выявила нарушения законодательства в сфере охраны труда в МУП «Тагильский трамвай». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что на предприятии отсутствовала специальная оценка условий труда на каждое из 31 рабочего места. В данный момент нарушения устранили.

Между тем в отношении «Тагильского трамвая» возбуждено дело об административном правонарушении. Директору Игорю Темнову вынесено представление, пишет ТагилСити.ру.

В конце октября в Североморске (Мурманская область) было возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении траншеи. Укрепления стенок траншеи не были установлены, когда мужчина находился на глубине больше 2 м.