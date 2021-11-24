Трое госпитализированы после ДТП с катером и автомобилем в Якутске

Две женщины и один мужчина получили травмы средней степени тяжести в результате ДТП с участием автомобиля Toyota и катера в районе Зеленого луга в Якутске. Пострадавшие находились в «Хивусе» на воздушной подушке. Их доставили в республиканскую больницу. Катер перевозил пассажиров «Железных дорог Якутии» из Нижнего Бестяха в Якутск.

За рулем автомобиля находился 24-летний мужчина. Сотрудники транспортной полиции разбираются в обстоятельствах инцидента. Устанавливаются причины, побудившие водителя выехать на лед при нефункционирующей переправе, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Злостных нарушителей ПДД следует привлекать к ответственности вплоть до изоляции, предложил 20 ноября в беседе с «Известиями» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Так он отреагировал на смертельную аварию с участием блогера Магомедсаида Зайнудинова, также известного как Саид Губденский, на Кутузовском проспекте в Москве.

«Вы знаете, я заметил одну закономерность: когда такие люди попадают в тяжелые ДТП, выясняется, что они многократно раньше нарушали, им выписывали штрафы», — отметил эксперт.