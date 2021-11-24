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Школы Удмуртии получили более сотни новых автобусов

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В Удмуртию поступили 110 школьных автобусов, приобретенных на федеральные средства. Церемония передачи ключей и документов образовательным учреждениям состоялась в Ижевске 22 ноября.

Как рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, школы получили 71 «ПАЗ», 36 «ГАЗ» и три «УАЗ». «Все автобусы — 2021 года выпуска, оснащены тахографами, ГЛОНАСС и всем необходимым с точки зрения безопасности», — заявила глава ведомства.

Транспорт поступил в муниципалитеты, которые подали соответствующие заявки. Это почти все районы и города, в том числе Ижевск и Сарапул.

Большая часть машин предназначена для замены старых автобусов, срок эксплуатации которых превысил 10 лет. Общая стоимость техники составила 226 млн рублей, пишет ИА «Сусанин».

Новые школьные автобусы позволили создать 16 дополнительных маршрутов, еще десять будут разгружены. Машины будут доставлять учащихся в школы, а также на соревнования и конкурсы.

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