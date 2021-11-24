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Шесть незаконных свалок ликвидируют в Ростовской области к 2024 году

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На территории Ростовской области до 2024 года намерены ликвидировать шесть несанкционированных свалок. Об этом сообщает на сайте регионального правительства.

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Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта «Чистая страна». Как рассказал губернатор Василий Голубев, свалки расчистят в Ростове-на-Дону, Таганроге, Красном Сулине, Донецке, Новочеркасске и Цимлянске.

Общая площадь рекультивируемых земель составит 157,8 га. По данным на 24 ноября, уже согласован объем финансирования свалки в Новочеркасске. Работы планируют выполнить за 188,4 млн рублей, пишет RostovGazeta.

До конца 2021 года специалисты сформируют пакет документов по ликвидации двух загрязненных территорий, расположенных в Ростове и Таганроге. Заявки на остальные объекты сформируют и направят в Минприроды РФ до 1 мая 2022 года.

5 октября президент России Владимир Путин потребовал убрать все открытые свалки в черте городов. Он указал на необходимость ускорить данный процесс и завершить его в ближайшие годы.

В июле Путин поручил своим полпредам в федеральных округах подключиться к работе по подготовке типовых проектов ликвидации несанкционированных свалок в границах российских городов.

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