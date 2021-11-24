Разбившегося на Кутузовском проспекте блогера Губденского похоронили

Дагестанского автоблогера Саида Губденского, который разбился в ДТП в Москве, в среду, 24 ноября, похоронили в его родном селе Шамшагьар в Дагестане.

На похоронах блогера присутствовали его друзья и родственники.

20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW. За рулем последнего находился предприниматель и блогер Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — в аварии погибли. Еще двое пострадали из других автомобилей.

Столичная прокуратура сообщала, что Губденский в соцсетях публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД, а накануне аварии двигался по выделенке на машине без номеров. Кроме того, в момент ДТП на его автомобиле также не было номерных знаков.

Сообщалось, что погибший приобрел автомобиль недавно и не успел оформить даже страховку. Всего за полтора часа до гибели Губденский хвастался своей машиной в Telegram-канале: он разместил фотографию своего BMW M4 и оставил короткую подпись: «Куколка».

Водитель Mercedes Владимир Шатун, пострадавший в ДТП, 21 ноября отметил, что пытался экстренно затормозить в момент, когда машина Губденского вылетела на встречную полосу, но не успел, так как BMW ехал на «бешеной скорости».