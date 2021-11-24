Умер американский актер Лу Кателл

Американский актер Лу Кателл скончался на 91-м году жизни. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Лу Кателл родился 6 октября 1930 года в Нью-Йорке. Затем он вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес, где окончил Калифорнийский университет. В своей первой постановке на Бродвее он сыграл в 31 год, а позднее начал карьеру в кино, пишет «Москва 24».

Наиболее известными картинами с участием артиста стали «Как я встретил вашу маму», «Анатомия страсти», «Дорогая, я уменьшил детей», «Лоис и Кларк: новые приключения Супермена» и многие другие.

Ранее, 15 ноября, американский актер, звезда сериала «Кости» Хит Фриман скончался в возрасте 41 года, сообщается на сайте aif.ru. Причина смерти артиста не уточняется. Известно, что он умер во сне в своем доме в Остине.