10-балльные пробки в Москве сняли с коптера

В Москве из-за сильного снегопада 24 ноября образовались пробки в 10 баллов. Видео заторов, снятое на коптер, есть в распоряжении «Известий».

Пробки в Москве образовались к 17:00. Средняя скорость движения авто — 27 км/ч. Кроме того, резко возросло число мелких аварий.

Видео заторов в столице также опубликовал департамент транспорта. В ведомстве отметили, что движение в столице должно стать более свободным после 20:00.

Ранее в этот день в столичном департаменте транспорта порекомендовали водителям отложить вечерние поездки по Москве на более позднее время из-за снегопада. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию и избегать необоснованных маневров и резких торможений

Руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов также рассказал, что погода улучшится в столице к 22–23 часам.