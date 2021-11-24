Арсенал оружия времен ВОВ изъяли у жителя Великого Новгорода

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Великого Новгорода арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области.

В ходе обыска на территории дачного участка в деревне Теремец, принадлежащего 42-летнему мужчине, полицейские обнаружили и изъяли немецкий пистолет-пулемет МР-40, основные части ручных пулеметов Дегтярева, немецких и советских винтовок, а также свыше 1,5 тыс. патронов различного калибра.

Результаты экспертизы показали, что боеприпасы и оружие пригодны для использования. Кроме того, взрывотехники вывезли и уничтожили обнаруженную при обыске 34-килограммовую немецкую осколочно-фугасную реактивную мину и другие предметы, пишет ИА FlashNord.

По словам владельца арсенала, он занимался поисковой работой на местах сражений времен ВОВ. Наиболее понравившиеся трофеи он оставлял себе для коллекции.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Расследование продолжается.

17 ноября сообщалось о начале следственной проверки по факту гибели мужчины, который пытался распилить крупнокалиберный бронебойный снаряд в своем гараже в Волгограде. По данным правоохранительных органов, потерпевший коллекционировал боеприпасы и хранил их в гараже.