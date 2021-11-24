В Москве более 20 рейсов задержали и отменили из-за снегопада

Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада. Об этом сообщает 24 ноября на сервис «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 19:20 (мск) во Внуково были задержаны три рейса, еще два отменены. В Домодедово — 13 рейсов задержаны, два отменены, в Шереметьево перенесено время вылета трех самолетов.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Москве из-за метели образовались 10-балльные пробки.

Движение было затруднено в основном в центральной части города — практически по всему Садовому кольцу, а также на большей части бульваров. Кроме того, была загружена значительная часть Третьего транспортного кольца.

Помимо этого, пробки возникли на дорогах Нового Арбата, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных. Также заторы появились на улицах Тверская, Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.