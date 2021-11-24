Ремонт улицы Маерчака завершили в Красноярске

В Красноярске завершен первый этап ремонта улицы Маерчака на участке от проспекта Свободный до здания финансово-экономического колледжа. В следующем году работы продолжат.

В рамках контракта подрядчик полностью заменил бортовые камни, уложил два слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, сделал разделительную полосу и технические тротуары, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Также отремонтирован участок от кольцевой развязки на улице Калинина до выезда из города в Октябрьском районе. Там заменили бортовые камни и асфальт, отремонтировали тротуары, привели в порядок остановки и пешеходные переходы.

Ранее сообщалось, что жители и гости Красноярска смогут пересечь большую часть города на самокатах и велосипедах. Начался поиск подрядчика для разработки проекта велопешеходной дороги по левому берегу от Гвардейского парка в Зеленой роще до Николаевского моста. Один из этапов — создание пешеходного моста, который свяжет остров Татышев с Зеленой рощей. Проект должен появиться к концу декабря. Планируется разработать не менее трех вариантов моста.