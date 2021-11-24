Политолог назвал пустыми словами призыв ЕС отменить закон о поддержке Донбасса

Россия не является членом Евросоюза и выстраивает свои отношения с другими государствами в соответствии с собственной доктриной внешней политики. Об этом в среду, 24 ноября, заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Так он прокомментировал призыв Евросоюза отменить закон РФ о поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Я полагаю, что это из очередных пустых слов, которые привычно произносят представители Евросоюза. Россия не является членом Евросоюза, и она свои отношения с другими государствами выстраивает в соответствии с собственной доктриной внешней политики. Поэтому они могут обращаться с призывами к членам ЕС, а не к нам», — заявил специалист «Известиям».

По его словам, Россия оказывает содействие ДНР и ЛНР исходя из гуманитарных побуждений. Он убежден, что властям РФ следует «пропустить мимо ушей» призывы ЕС.

Светов также указал на то, что Евросоюзу необходимо обратить внимание на решение проблемы на границе Белоруссии. Он подчеркнул, что в этом году в Средиземном море погибло порядка 1300 беженцев, которые стремились попасть в ЕС.

Ранее в этот день Евросоюз призвал Россию отменить закон о расширении доступа товаров из ДНР и ЛНР на российский рынок. По мнению ЕС, документ противоречит целям Минских соглашений, якобы нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» раскритиковал данное заявление ЕС. Депутат напомнил, что ЕС проповедует ценности демократии, защиты людей и заявляет, что надо помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Решение России о помощи непризнанным республикам как раз на это нацелено, подчеркнул Водолацкий.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава государства также поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В указе уточняется, что речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.