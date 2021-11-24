«Газпром» в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки. Об этом 24 ноября заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

По его словам, правительство Молдавии обязалось провести платеж за текущие поставки газа в ближайшую пятницу, 26 ноября. «Газпром» в виде исключения согласился с этой просьбой.

«Правительство Молдовы обратилось к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома» и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября», — уточнил Куприянов.

Ранее в этот день премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой в срочном режиме одобрить выплату российскому «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн.

Кишинев должен был оплатить газ 22 ноября, но в срок деньги не поступили. В тот же день Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.