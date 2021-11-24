Британский словарь назвал NFT словом года

Британский толковый словарь Collins назвал слова года. Самыми часто употребляемыми стали NFT и метавселенная. Аббревиатура означает вид криптографических токенов, которые заменяют ценные бумаги в цифровом мире. Частота использования в 2021 году выросла на 11 273%. NFT удалось обогнать даже выражения, связанные с пандемией, передает телеканал «Известия».

Ранее институт русского языка назвал слова года. Самыми часто употребляемыми стали «спутник» и «Афганистан».

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