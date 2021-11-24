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Политолог оценила призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса

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Политолог Юлия Богуславская в среду, 24 ноября, прокомментировала призыв Евросоюза отменить закон РФ о поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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«Это безусловно со стороны Евросоюза попытка показать себя внешнеполитическим актором, у которого есть позиция по важному для его безопасности вопросу <…> попытка показать, что Европейский союз пытается <…> даже на риторическом уровне влиять на развитие ситуации, но, в принципе, <…> мы едва ли можем ожидать, что они могут повлиять на ситуацию положительно», — заявила «Известиям» Богуславская.

Нужно принимать во внимание позицию российского руководства, которое чувствует ответственность за людей, проживающих в регионе, а также заинтересовано в том, чтобы оказывать поддержку населению Донбасса, отметила политолог.

Ранее в этот день Евросоюз призвал Россию отменить закон о расширении доступа товаров из ДНР и ЛНР на российский рынок. По мнению ЕС, документ противоречит целям Минских соглашений, якобы нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий раскритиковал призыв ЕС. По его словам, указ президента РФ Владимира Путина направлен на то, чтобы помочь тем, кто находится на изолированных территориях. Он напомнил, что Евросоюз самолично проповедует ценности демократии, защиты людей и заявляет, что надо помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

15 ноября Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава государства также поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В указе уточняется, что речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами от коронавируса.

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