Боксер Орлов сравнил соперника Наврузова с Дациком

Боксер Евгений Орлов в среду, 24 ноября, на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сравнил своего соперника Гаджи Наврузова с бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком.

Орлов отметил, что в сравнении с Дациком Наврузов слабее.

«В боксе ему (Наврузову. — Ред.) нужно было начинать с малышей», — резюмировал Орлов.

Наврузов, в свою очередь, пригрозил Орлову, что одержит над ним победу уже в первом раунде.

Днем ранее Орлов ответил на угрозы Наврузова, который заявил, что их поединок закончится в первом раунде, а Орлов «упадет и не встанет». Орлов отметил, что уже дрался с другими прославленными боксерами. Также спортсмен отметил, что Наврузов является сильным и здоровым парнем, однако он «таких ломал»

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 ноября. Телеканал начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.