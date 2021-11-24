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В ГД выразили надежду на скорую сертификацию СП-2 при новом канцлере ФРГ

Депутат Чепа выразил надежду на скорую сертификацию СП-2 при новом канцлере ФРГ
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Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа 24 ноября выразил надежду на то, что новый канцлер Германии Олаф Шольц будет способствовать скорейшей сертификации газопровода «Северный поток – 2» (СП-2).

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Парламентарий отметил, что Германия заинтересована в запуске «Северного потока – 2» не меньше, чем Россия.

«Они испытывают сегодня санкционное давление со стороны США, и новому канцлеру нужно будет одновременно выстраивать отношения и с американским руководством, и с лидерами других стран. Германии нужно будет демонстрировать какую-то лояльность, и на это уйдет время. Только это является причиной тому, что к сегодняшнему дню «Северный поток – 2» еще не сертифицирован», — скачал Чепа сайту «Газета.Ru».

Кроме того, в ГД отметили, что руководству Германии предстоит принять немало серьезных решений, и процесс этот будет сопровождаться притирками.

«На повестке, помимо всего прочего, и миграционные проблемы. Всё это невозможно решать без присутствия России. Уверен, что наши руководители найдут общий язык и торгово-экономические отношения между нашими странами в первую очередь будут продолжаться», — добавил Чепа.

Ранее в этот день издание Der Spiegel сообщило, что заседание бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. При определенных обстоятельствах избрание Шольца может произойти уже 6 декабря.

Также отмечалось, что немецкие парламентарии осуждают введение новых санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток – 2». По словам энергополитического спикера фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффена Котрэ, новые меры — «это очередная атака на свободную мировую торговлю в нарушение международного права».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток – 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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