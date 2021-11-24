В ГД выразили надежду на скорую сертификацию СП-2 при новом канцлере ФРГ

Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа 24 ноября выразил надежду на то, что новый канцлер Германии Олаф Шольц будет способствовать скорейшей сертификации газопровода «Северный поток – 2» (СП-2).

Парламентарий отметил, что Германия заинтересована в запуске «Северного потока – 2» не меньше, чем Россия.

«Они испытывают сегодня санкционное давление со стороны США, и новому канцлеру нужно будет одновременно выстраивать отношения и с американским руководством, и с лидерами других стран. Германии нужно будет демонстрировать какую-то лояльность, и на это уйдет время. Только это является причиной тому, что к сегодняшнему дню «Северный поток – 2» еще не сертифицирован», — скачал Чепа сайту «Газета.Ru».

Кроме того, в ГД отметили, что руководству Германии предстоит принять немало серьезных решений, и процесс этот будет сопровождаться притирками.

«На повестке, помимо всего прочего, и миграционные проблемы. Всё это невозможно решать без присутствия России. Уверен, что наши руководители найдут общий язык и торгово-экономические отношения между нашими странами в первую очередь будут продолжаться», — добавил Чепа.

Ранее в этот день издание Der Spiegel сообщило, что заседание бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. При определенных обстоятельствах избрание Шольца может произойти уже 6 декабря.

Также отмечалось, что немецкие парламентарии осуждают введение новых санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток – 2». По словам энергополитического спикера фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффена Котрэ, новые меры — «это очередная атака на свободную мировую торговлю в нарушение международного права».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток – 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.