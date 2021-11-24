Spiegel: Шольц будет избран новым канцлером ФРГ не позднее 8 декабря

Заседание парламента Германии, на котором лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. Об этом 24 ноября сообщило издание Spiegel.

При определенных обстоятельствах избрание Шольца может произойти 6 декабря. Это самая ранняя дата, сообщает издание.

Ранее 24 ноября Шольц подарил своей предшественнице Ангеле Меркель куст кизила в горшке для выращивания в домашних условиях. Почва, в котором находится растение, должна быть чрезвычайно влажной, по-немецки ее свойства можно описать словом sauer. Именно так на немецкий стиль звучит фамилия супруга Меркель — Йоахима Зауэра.

16 ноября сообщалось, что вероятный размер пенсии Меркель составит порядка €15 тыс. (1,2 млн рублей).

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

Социал-демократическая партия Германии выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. В новом составе парламента будет 735 депутатов. СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленые» 118 мест.

Кандидатуру нового канцлера выдвигает президент страны — Франк-Вальтер Штайнмайер.