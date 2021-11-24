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Автоэксперты дали рекомендации водителям в связи со снегопадом в Москве

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков и автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто дали советы автовладельцам в связи с начавшимся в среду, 24 ноября, снегопадом в Москве.

По словам Кадакова, зимой в темное время суток необходимо пристальное внимание уделять обзорности.

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«Нужно понимать, на что способен ваш автомобиль в данных условиях, на тех шинах, которые сейчас обуты на автомобиле, особенно если это новые шины. В безопасном месте нужно разогнаться до 40–50 км и резко затормозить, тогда вы поймете, насколько длинный тормозной путь, и если нужно экстренно тормозить, то с этой скоростью нужна определенная дистанция», — подчеркнул он в беседе с RT.

В свою очередь, Моржаретто посоветовал быть очень осторожным, не превышать скорость, выбирать дистанцию. Он также порекомендовал при возможности не садиться за руль в такую погоду из-за пробок.

В Москве из-за метели образовались 10-балльные пробки. Движение затруднено преимущественно в центральной части столицы — почти по всему Садовому кольцу и большей части бульваров, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, пробки наблюдаются на Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных и других улицах столицы.

Руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов рассказал, что ожидать прекращения снегопада можно поздним вечером 24 ноября.

Он отметил, что это первая метель сезона для Московского региона. К ночным часам холодный фронт уйдет, поэтому в другие дни снегопадов можно не ждать, сообщает телеканал «360».

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