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СК завершил расследование мошенничества с дольщиками в Орловской области

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении дольщиков в Орловской области. Обвинения предъявлены руководителю строительной компании.

По версии следствия, гендиректор ООО «Пенобетон-Орел» с декабря 2014 года по август 2020 года заключил с жителями поселка Змиевка 22 предварительных договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома. ИА «Абирег» уточняет, что обвиняемый распорядился средствами по своему усмотрению, жилье гражданам в собственность передано не было.

Кроме того, с июня 2016 года по август 2017 года обвиняемый ввел в заблуждение знакомых, рассказывая о возможности приобретения квартиры по заниженной цене. В следственном комитете уточнили, что мужчина получил от потерпевших 600 тыс. рублей, но из этой суммы он по своему усмотрению потратил 291 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведено 10 обысков и опрошено свыше 30 свидетелей. Потерпевшими признали 26 человек.

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