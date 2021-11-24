Суд в Лондоне удовлетворил иск Абрамовича о клевете в книге «Люди Путина»

Книга «Люди Путина», выпущенная весной 2020 года британским издательством HarperCollins, содержит девять клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. Такое постановление 24 ноября вынесла судья Высокого суда Лондона Аманда Типлз, сообщается на сайте газеты Standard.

Так, заявления бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве Кэтрин Белтон, о том, что Абрамович якобы приобрел лондонский футбольный клуб «Челси» «по указанию из Кремля», представлены в тексте как констатация факта, а не выражение мнения. Это нарушает закон о клевете.

«Таким образом, я признаю клеветническими данные высказывания в соответствии с нормами общего права», — заключила судья.

Решение суда Лондона поддержали представители Абрамовича.

«Вердикт подчеркивает необходимость как можно скорее исправить лживые и клеветнические высказывания в адрес Абрамовича», — отметили они.

В решении суда не уточняется, какое наказание последует издательству в случае возможного отказа удалять выдержки из книги, которые были признаны клеветническими.