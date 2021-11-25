В «Билайне» прокомментировали грядущую блокировку корпоративных SIM-карт

В компании «Билайн» подтвердили информацию о том, что с 1 декабря ряд корпоративных SIM-карт может быть заблокирован. В пресс-службе мобильного оператора «Известиям» объяснили, что это может произойти в соответствии с поправками в закон «О связи» (533-ФЗ).

«С 1 декабря 2021 года услуги связи могут быть ограничены для корпоративных номеров, которые не будут до этой даты зарегистрированы на портале госуслуг. (…) Мы просим бизнес, а точнее, конечных пользователей по корпоративному контракту, пройти необходимую процедуру регистрации», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что внести данные на «Госуслуги» должны не только пользователи корпоративной сотовой связи. Так, до 1 марта 2023 года передать информацию на портал необходимо организациям-владельцам M2M-устройств, в которых так же используются SIM-карты (банкоматы, платежные терминалы, счетчики и датчики мониторинга). В противном случае им также грозит блокировка.

В случае возникновения каких-либо вопросов нужно обращаться к персональному менеджеру, закрепленному за организацией, или на специальную выделенную линию в центр поддержки клиентов по номеру 8 (800) 700-06-28.

О том, что более 15 млн корпоративных мобильных номеров могут лишиться связи, 15 ноября писал «Коммерсант». По оценке аналитиков, в России около 32 млн корпоративных SIM-карт. При этом, как отмечает издание, более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги».