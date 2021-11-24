В дептрансе рассказали об островках безопасности на дорогах Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил модульные островки безопасности на улице Барышиха в столичном районе Митино. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает дептранс Москвы в Telegram.

Речь идет о дорожных конструкциях, созданных из полимерно-песчаных плит и металлического каркаса. Выбранные для сооружений материалы характеризуются прочностью и долговечностью, что обеспечивает их эффективность в случае удара. По бокам у островков установлены светоотражатели. Также они экологичны и устойчивы к влаге и реагентам.

Островки установили на пешеходном переходе по адресу: улица Барышиха, дом 10. Выбор локации неслучайный — неподалеку находятся школа и парк.

Как рассказали в столичном дептрансе, жители района высоко оценили островки безопасности. Так, в результате установки платформ водители стали интуитивно снижать скорость, что поспособствовало более спокойному дорожному трафику. Теперь пешеходы могут безопасно перейти дорогу в два этапа.

В пресс-службе уточнили, что в общей сложности в 2021 году в городе планировалось обустроить 100 островков безопасности, большая часть из них уже сделана.

8 октября стало известно, что ЦОДД и анимационный проект «Смешарики» от группы компаний «Рики» запустили совместный проект в рамках кампании по популяризации темы безопасного движения на дорогах.

Так, начал работу совместный сайт, где дети смогут ознакомиться с правилами дорожного движения и пройти тест. Кроме того, рядом со школами будет курсировать детский «паркон» с надписями «Водители, снижайте скорость вблизи учебных заведений!», «ЦОДД и Смешарики за безопасность на дорогах», а в самих школах начали размещать информационные плакаты с изображениями персонажей мультсериала.