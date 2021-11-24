Более 1 тыс. студентов из Афганистана могут вернуться в РФ для обучения

Министерство науки и высшего образования РФ направило в МИД России более 1,1 тыс. ходатайств об оказании визовой поддержки студентам из Афганистана, на сегодняшний день оформлено свыше 800 документов. Об этом 24 ноября говорится в сообщении ведомства.

«В настоящее время в посольстве России в Кабуле студентам оформлено 855 виз. Процесс оформления документов продолжается», — отметили в Минобрнауки.

Вывоз афганских студентов будет организован организован в несколько этапов. Точные даты спецрейсов не названы.

«Первым этапом планируется организовать въезд в Россию 342 афганских студентов, имеющих действующие российские визы», — добавили в ведомстве.

Как сообщалось 18 ноября, около 900 афганских студентов, принятых на учебу в российские вузы, захотели попасть в РФ для продолжения обучения.

В последние годы российское правительство выделяло для афганцев по 365 бюджетных мест в российских вузах. Но значительное число молодежи из республики училось в России и за свой счет.

По данным афганского посольства в Москве, в 2020 году в вузах России получали образование более 1,5 тыс. афганцев.