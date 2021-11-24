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Юрист назвал запоздалой инициативу ЦБ о вкладах для малообеспеченных

Юрист Капштык назвал запоздалой инициативу ЦБ о вкладах для малообеспеченных
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Инициатива Центробанка о создании специального вклада для малообеспеченных с привязкой к инфляции — запоздалая, а подстраховка с привязкой к инфляции или ключевой ставке — это неэффективная мера для малозащищенных слоев населения. Об этом заявил «Известиям» Юрий Капштык, юрист, медиатор, в среду, 24 ноября.

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Ранее в этот же день заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на заседании в Госдуме заявила, что нужно создать механизм специального банковского вклада, ориентированного на людей с низким уровнем дохода. Она отметила, что у гражданина мог бы быть один такой вклад, сумма его ограничена, а процентная ставка привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к уровню инфляции.

Полякова добавила, что для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет применять единую государственную информационную систему социального обеспечения, которую предложило создать правительство.

По словам Капштыка, для желающих инвестировать рынок сейчас предлагает и повышение ставок по банковским вкладам, и различные инвестиционные программы. Однако человек, не имеющий лишних средств, практически не заинтересован в этом, подчеркнул он.

Юрист отметил, что граждане с небольшими доходами — это фактически те, кто «сравнивает сейчас свои возможности с ростом цен» — в основном пенсионеры, рабочие низкой квалификации, которые на сегодняшний день находятся на грани черты бедности.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному «Известиями» на базе опроса аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов 24 ноября, инфляция в России к концу года достигнет 8,04%. В ЦБ заявили «Известиям», что ситуация с инфляцией по-прежнему характеризуется повышенной неопределенностью. Согласно обновленному прогнозу регулятора, в конце года она будет находиться на уровне 7,4–7,9%. По оценкам Минэкономразвития, инфляция составит 7,4%.

В Кремле сообщили, что правительство и Центробанк сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в России, поводов для излишнего алармизма из-за некоторого ослабления курса рубля нет.

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