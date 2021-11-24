В Рязани задержали подозреваемого в убийстве женщины в центре города

Жителя Рязани задержали по подозрению в убийстве 34-летней женщины, совершенном 23 ноября у рюмочной на улице Затинной в центре города. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, житель областного центра 1982 года рождения был знаком с убитой. Он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, пишет РИА «7 новостей».

Расследование уголовного дела продолжается.

23 октября 46-летний житель города Альметьевск (Республика Татарстан) сильно избил супругу, после того как она упрекнула его в низкой зарплате. Женщина скончалась на следующий день. Возбуждено уголовное дело об убийстве.