Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Более 1 тыс. студентов из Афганистана могут вернуться в РФ для обучения
Мир
Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении МФТИ
Мир
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на границе Белоруссии
Мир
В Словакии с 25 ноября введут двухнедельный локдаун
Мир
Граждан США предупредили о «военной активности РФ» у границ Украины
Мир
Шольц подарил Меркель кустарник с символическим названием
Мир
Глава РФПИ сообщил о высокой эффективности «Спутника V» в Сан-Марино
Мир
Украина получила второй транш от МВФ в размере $699 млн
Мир
Правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией
Общество
Торговые центры попросили правительство о поддержке из-за QR-кодов

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве женщины в центре города

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя Рязани задержали по подозрению в убийстве 34-летней женщины, совершенном 23 ноября у рюмочной на улице Затинной в центре города. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, житель областного центра 1982 года рождения был знаком с убитой. Он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, пишет РИА «7 новостей».

Расследование уголовного дела продолжается.

23 октября 46-летний житель города Альметьевск (Республика Татарстан) сильно избил супругу, после того как она упрекнула его в низкой зарплате. Женщина скончалась на следующий день. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021