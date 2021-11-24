Главную новогоднюю елку начали монтировать в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске начались работы по новогоднему оформлению улиц, скверов и общественных пространств. Монтаж 22-метровой главной елки на площади Ленина планируется завершить к 1 декабря.

Еще три новогодних дерева украсят территорию городского парка. Как отметил его директор Виктор Калюжный, на данный момент уже полноценно функционируют многие световые конструкции и иллюминация, сообщает ИА SakhalinMedia. Большой свето-музыкальный тоннель откроется 1 декабря. Также специалисты завершают монтаж светового фонтана. Благодаря расширению детского городка там появятся дополнительные световые конструкции.

В Томске с 12 по 18 февраля состоится фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Более 30 мастеров изваяют 16 скульптур на тему «Многонациональная культура Томска». В городской администрации рассказали, что скульптуры украсят Новособорную площадь. Темой фестиваля станет «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов». Кроме российских умельцев планируется участие мастеров из ближнего и дальнего зарубежья.