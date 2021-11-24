Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Более 1 тыс. студентов из Афганистана могут вернуться в РФ для обучения
Мир
Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении МФТИ
Мир
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на границе Белоруссии
Мир
В Словакии с 25 ноября введут двухнедельный локдаун
Мир
Граждан США предупредили о «военной активности РФ» у границ Украины
Мир
Шольц подарил Меркель кустарник с символическим названием
Мир
Глава РФПИ сообщил о высокой эффективности «Спутника V» в Сан-Марино
Мир
Украина получила второй транш от МВФ в размере $699 млн
Мир
Правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией
Общество
Торговые центры попросили правительство о поддержке из-за QR-кодов

«VK Звонки» сняли ограничение на число участников видеозвонка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«VK Звонки» представили первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонка — какие-либо ограничения на включение видеокамеры, микрофона или длительность звонка отсутствуют. Это стало возможным благодаря реализации проприетарной технологии горизонтального масштабирования звонка. Еще одним нововведением для пользователей социальной сети «ВКонтакте»стал отдельный раздел «Звонки‎» для создания звонка по ссылке, просмотра истории вызовов, подключения к идущим в данный момент видео- и аудиоконференциям.

Безлимитные по числу участников групповые видеозвонки смогут оценить организаторы онлайн-мероприятий: от масштабных информационных, образовательных форумов и конференций до фан-встреч с артистами, вебинаров и рабочих собраний со всеми сотрудниками. Обновление доступно в веб-версии, мобильных приложениях социальной сети «ВКонтакте», в отдельном десктопном приложении «VK Звонки», а также во всех продуктах компании VK и ресурсах партнеров, подключивших технологию через SDK «VK Звонки» после обновления версии.

Для быстрого доступа к созданию звонка «ВКонтакте» появился новый раздел «Звонки‎». В нем можно создать звонок с доступом по ссылке на неограниченное количество участников, посмотреть историю вызовов, в том числе пропущенных, присоединиться к текущим конференциям или быстро связаться с друзьями из списка контактов — им есть возможность позвонить как с личной страницы, так и от имени сообщества. Раздел «Звонки‎» уже доступен в веб-версии «ВКонтакте» и в мобильном приложении для Android, в скором времени — для iOS.

В «VK Звонках» есть все инструменты для управления большими по составу звонками и их модерации: для обеспечения комфортного ведения мероприятия администраторы конференций могут выключать микрофоны у всех участников и регулировать правила их включения, предоставляя слово при использовании участником функции «Поднять руку».

Нейтрализовать все посторонние шумы на фоне во время звонка помогает собственная технология интеллектуального шумоподавления — она активна даже при слабом и нестабильном интернет-соединении. Обеспечить приватность звонка помогает функция «Зал ожидания»: войти в конференцию получится только после того, как организатор одобрит заявку. При этом к разговору можно присоединяться анонимно без профиля в социальной сети «ВКонтакте». Среди других возможностей «VK Звонков» — трансляция звонка на личную страницу или в сообщество, его запись, а также дополнительные инструменты для администрирования звонка.

Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков»:

«Мы видим высокий интерес наших пользователей к видеозвонкам: ежемесячная аудитория платформы групповых видеозвонков сейчас 20 млн. Чтобы многократно расширить сферу применения звонков, мы избавились от всех ограничений — в том числе по количеству участников видеоконференции, теперь в одном звонке могут полноценно общаться бесконечное число человек. Для этого мы полностью перестроили архитектуру платформы и научились масштабировать звонок на любое количество серверов, а также реализовали решения для серверного транскодирования видео и собственные технологии шумоподавления и обработки аудио. Эти и другие глубинные оптимизации позволили сэкономить для наших пользователей до 60% интернет-трафика, сократить нагрузку на устройства и уменьшить потребление батареи на 20%, а также повысить качество связи.

Теперь организаторы онлайн-конференций смогут реализовать все задачи — от объединения в звонке масштабного числа участников, модерации спикеров и демонстрации материалов до live-трансляции и записи мероприятия».

Ранее «ВКонтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков с возможностью объединить в одном звонке до 2048 участников одновременно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021