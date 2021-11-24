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Путин сообщил о снижении уровня антител к COVID-19 через шесть месяцев после прививки

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Президент России Владимир Путин 24 ноября заявил о падении титров антител к COVID-19 в его крови через полгода после вакцинации.

«Защитные титры у меня опустились ровно через шесть месяцев после прививки, и специалисты порекомендовали мне провести процедуру ревакцинации, что я и сделал», — сказал глава государства на совещании с правительством.

Ранее в среду Путин сообщил, что иммунизировался назальной вакциной от COVID-19. Он также вновь призвал граждан прививаться от коронавируса и своевременно проходить ревакцинацию.

21 ноября стало известно, что Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации.

В тот же день российский лидер вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Как отметил вирусолог Анатолий Альтштейн, интраназальная вакцина от коронавируса практически не отличается от внутримышечной. Специалист подчеркнул, что испытание интраназальной вакцины президентом прорекламирует ее и повысит доверие россиян.

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13 октября глава государства заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он объяснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V».

Президент РФ прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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