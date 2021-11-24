«Газпром» дал Молдавии еще два дня на оплату газа

Российский «Газпром» по просьбе правительства Молдавии в виде исключения решил не прекращать поставки газа в страну. Об этом 24 ноября сообщил представитель компании Сергей Куприянов.

По его словам, Кишинев признал обоснованность действий российской стороны и обязался полностью оплатить долг 26 ноября.

«Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», — добавил он.

Как заключил Куприянов, в компании рассчитывают на выполнение Молдавией контрактных обязательств в будущем.

Ранее в этот день вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что правительство Молдавии делает всё возможное для выплаты долга российской компании «Газпром» за газ.

В этот же день премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой срочно одобрить выплату «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн.

Как добавляет «Газета.Ru», 22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло.

1 ноября газ стал поступать в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент страны Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.