Академик РАН рассказала о вакцине от коронавируса для детей

Академик РАН, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Елена Голухова в среду, 24 ноября, рассказала «Известиям» о зарегистрированной в России вакцине от коронавируса для детей.

«Вакцина выбрана. <…> В России это производится на основе вакцины «Спутник» («Спутник V». — Ред.), а «Спутник» доказал свою эффективность, свою безопасность — это очень высокотехнологичный продукт», — сказала она.

Голухова отметила, что в европейских странах прививают детей от COVID-19 с середины лета и, «естественно, что этот вопрос стал актуальным и для нас».

В свою очередь, академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова подчеркнула, что все вакцины перед одобрением применения для детей проходят клинические исследования.

«В ходе этих клинических исследований подбирается та доза, которая вызывает иммунный ответ, но безопасна для подростка. Такие исследования проходили по всему миру. С лета этого года они проводились и в России. У нас они включали подростков, как младших, так и старших», — отметила специалист.

Ранее в этот день заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции для подростков получила регистрационное удостоверение.

22 ноября директор центра Александр Гинцбург рассказал об итогах испытаний вакцины от COVID-19 для подростков. По словам специалиста, у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась только повышенная температура, а антитела у них вырабатываются лучше, чем у взрослых.

Ранее, 19 ноября, заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что клинические исследования вакцины «Спутник М» для подростков показали ее безопасность. Как пояснила Ракова, клинические исследования вакцины проходит на базе двух детских городских больниц и 10 поликлиник. «Спутник М», так же как и «Спутник V», состоит из двух компонентов, но содержит одну пятую дозы.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.