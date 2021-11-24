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В НМИЦ здоровья детей объяснили необходимость вакцинации подростков от COVID-19

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Особенности иммунитета ребенка позволяют с помощью вакцинации защитить его от болезней в зрелом возрасте. Об этом в среду, 24 ноября, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России профессор Андрей Фисенко.

По его словам, большинство прививок, которые входят в национальный календарь, проводятся в детском возрасте. К ним относятся заболевания, которые раньше считались смертельно опасными, такие как корь и оспа.

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«Особенности иммунитета ребенка позволяют нам с помощью прививок, сделанных в раннем возрасте, защитить его от этих болезней в более зрелые годы, когда он становится более уязвим. Соответственно, он не может переносить возбудитель болезни, потому что его иммунитет уже отлично сформирован», — подчеркнул специалист.

Как указал Фисенко, формирование коллективного иммунитета существенно защитит всю популяцию человечества от высокого риска заболеть COVID-19.

Ранее в этот день заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник» для подростков получила регистрационное удостоверение.

Также в среду президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

22 ноября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась только повышенная температура, а антитела у них вырабатываются лучше, чем у взрослых.

До этого, 19 ноября, заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что клинические исследования вакцины «Спутник М» для подростков показали безопасность препарата.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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