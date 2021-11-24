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Украина получила второй транш от МВФ в размере $699 млн
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Украина получила второй транш от МВФ в размере $699 млн

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Украина получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около $700 млн. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил глава Национального банка страны Кирилл Шевченко.

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«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент $699 млн)», — написал он.

Полученные средства поступят на счета правительства в Нацбанке Украины и увеличат международные резервы государства, передает RT.

Ранее, 22 ноября, исполнительный совет МВФ принял решение предоставить Украине транш в размере $699 млн, сообщается на сайте kp.ru.

В МВФ напомнили, что кредитная программа направлена на оказание помощи Украине в преодолении вызванных пандемией коронавируса экономических потрясений, на поддержание восстановления экономики и продвижение важных структурных реформ.

Эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк 23 ноября заявил, что Украина не может рассчитываться по внешним государственным долгам. Он отметил, что число желающих купить украинские ценные бумаги тоже уменьшается, несмотря на то что Киев решил увеличить проценты по облигациям.

7 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в стране совокупный государственный долг превышает $90 млрд и кабмин работает над его реструктуризацией. Он подчеркнул, что, согласно принятой стратегии, правительство собирается увеличить внутренние заимствования с одновременным сокращением внешнего долга.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в тот же день уточнил, что Украине, заявившей о государственном долге выше $90 млрд, придется его выплачивать, скорее всего, повышая налоги. Однако для того чтобы повысить налоги, нужно либо увеличивать экономический рост страны, либо напрямую повышать налоги и гасить госдолг.

В 2020 году Украина и МВФ подписали меморандум, в котором говорилось о полуторагодовой программе резервного кредита на сумму $5 млрд. Тогда Украина получила первый транш — $2,1 млрд. Оставшуюся сумму предполагалось перечислить в четыре выплаты, ориентировочно по $700 млн каждая. Однако, когда в МВФ заработал механизм быстрого финансирования в связи с коронавирусом и страны экстренно запросили помощь, Украина очередного транша не получила. Причиной этого стало невыполнение страной требований фонда.

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