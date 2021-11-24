Граждан США предупредили о «военной активности РФ» у границ Украины

Посольство США на Украине в среду, 24 ноября, издало предупреждение к гражданам Соединенных Штатов относительно якобы наблюдаемой военной активности России вблизи границ Украины и в Крыму.

«Рекомендации по перемещению по территории Украины остаются на уровне 4 — не путешествуйте в Крым <…>, в восточные части Донецкой и Луганской областей из-за продолжающегося там вооруженного конфликта, избегайте путешествий по территории Украины из-за COVID-19», — говорится в сообщении.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

Тогда же вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что РФ никогда не использовала и не будет использовать свои вооруженные силы на юго-востоке Украины.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил, что якобы угроза нападения России на Украину нарастает с приближением холодов. Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах.

В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский сказал, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ и прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры к рубежам РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».