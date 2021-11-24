Глава РФПИ сообщил о высокой эффективности «Спутника V» в Сан-Марино

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», согласно данным минздрава Сан-Марино, составила 80% через 6–8 месяцев после введения второго компонента препарата в этой стране. Об этом сообщил в среду, 24 ноября, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Эффективность российской вакцины «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции в ходе вакцинации населения в Республике Сан-Марино составила 80% в период 6–8 месяцев после введения второго компонента», — отметил Дмитриев в беседе с журналистами.

Он уточнил, что подобные результаты гораздо выше, чем официально опубликованные данные по эффективности мРНК-вакцин.

Республика Сан-Марино одобрила применение «Спутника V» в феврале 2021 года.

23 ноября в РФПИ сообщили о регистрации «Спутника Лайт» в Сан-Марино. Как уточнили в фонде, показатели эффективности препарата против «Дельта»-штамма коронавируса превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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