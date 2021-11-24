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Шольц подарил Меркель кустарник с символическим названием

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Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц подарил свей предшественнице Ангеле Меркель куст кизила в горшке для выращивания в домашних условиях. Об этом сообщает в среду, 24 ноября, издание Bild.

Шольц, являясь председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ), преподнес Меркель Cornus Controvers (кизил на латыни), который приносит плоды черного цвета. Именно этот оттенок символизирует Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет Меркель.

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Кроме того, почва, в котором растет куст кизила, должна быть чрезвычайно влажной, по-немецки ее свойства можно описать словом sauer. Именно так на немецкий стиль звучит фамилия супруга Меркель — Йоахима Зауэр.

Der Spiegel уточняет, что заседание бундестага, на котором Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. Таким образом, Меркель по времени пребывания у власти, как предполагают в издании, не побьет рекорд Гельмута Коля, который возглавлял кабмин с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. В новом составе парламента будет 735 депутатов. СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленые» 118 мест.

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