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ЕС призвал РФ отменить закон о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР

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Закон об оказании гуманитарной поддержки населению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обостряет конфликт на юго-востоке Украины. Об этом говорится в опубликованном 24 ноября заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

«Европейский союз сожалеет о принятии закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября, об упрощении торговых правил для расширения доступа на российский рынок товаров из временно неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей. ЕС призывает Россию отменить данный закон и прекратить принимать односторонние меры, которые только обостряют конфликт на востоке Украины», — сказано в документе.

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Вместе с тем в заявлении подчеркивается, что действия РФ нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также могут затруднить процесс реинтеграции ДНР и ЛНР.

Указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Путин подписал 15 ноября. Тогда же глава государства поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В указе уточняется, что речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами от коронавируса.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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