Оренбургский аэропорт не планируют закрывать на время ремонта

Аэропорт Оренбурга решили не закрывать во время реконструкции. Ремонт планируется завершить осенью следующего года, то есть на год раньше указанного в контракте срока.

Генеральным подрядчиком выступает АО «Производственное объединение «Возрождение». Компания уже приступила к выполнению строительно-монтажных работ. Процесс реконструкции разделен на семь этапов.

Планируется отремонтировать взлетно-посадочную полосу протяженностью 2,5 км, 950 м рулежной дорожки, перрон и площадку для удаления обледенения с воздушных судов.

Кроме того, должны переоснастить здания командно-диспетчерского пункта, пожарного депо и производственно-диспетчерской службы, построить семь трансформаторных подстанций, реконструировать 2,9 тыс. м водосточно-дренажной сети с очистными сооружениями.

Также комплекс оснастят современным светосигнальным и метеорологическим оборудованием, выполнят комплекс технических и организационных мероприятий по радиотехническому обеспечению полетов, пишет ИА «Урал56.Ру».

В середине сентября сообщалось, что в течение трех лет аэропорт Оренбурга ждут глобальные изменения. Общий объем вложений в проект ожидается в районе 7 млрд рублей.