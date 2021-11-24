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Вице-премьер Молдавии отметил необходимость выплатить долг «Газпрому»

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Правительство Молдавии делает все возможное для выплаты долга российской компании «Газпром» за газ. Об этом 24 ноября сообщил вице-премьер Андрей Спыну.

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Как он написал в Telegram-канале, в среду российская сторона ответила на его просьбу продлить срок оплаты за потребление газа. «Газпром» продлил его до пятницы.

«Напомню, что правительство Республики Молдова делает все возможное для того, чтобы в пятницу долг, накопленный за октябрь — ноябрь, был погашен», — добавил он.

Ранее в среду премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой срочно одобрить выплату российскому «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн. В тот же день Спыну сообщил о выделении кабмином страны $75 млн на погашение долга.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом».

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения. Глава государства уточнила, что повышение тарифов на газ не такое большое, какое могло быть, если бы его закупали по рыночной цене.

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