Украина получила от МВФ второй транш в размере почти $700 млн

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) второй транш в размере почти $700 млн. Об этом 24 ноября сообщил глава нацбанка страны Кирилл Шевченко.

«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (специальные права заимствования, эквивалент $699 млн. — Ред.)», — написал он на своей странице в Facebook.

Данные на эти средства поступят на счета правительства в нацбанке, что увеличит международные резервы страны, добавил Шевченко.

18 октября МВФ и Украина договорились о первом пересмотре кредитной программы.

17 июня на Украине назвали три условия для получения транша от МВФ. В их числе: введение уголовной ответственности за недостоверное и несвоевременное декларирование и принятие новой редакции законопроекта по Высшему совету правосудия, а также возобновление работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее, в 2020 году, Украина и МВФ подписали меморандум, в котором говорилось о полуторагодовой программе резервного кредита на сумму $5 млрд. Тогда Киев получил первый транш — $2,1 млрд. Остальную сумму предполагалось перечислить в четыре выплаты, примерно по $700 млн каждая. Но когда в МВФ заработал механизм быстрого финансирования в связи с коронавирусом и страны экстренно запросили помощь, Украина очередного транша не получила. Причиной этого стало невыполнение страной требований фонда.