Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Авиакомпания S7 Airlines начала подготовку к введению QR-кодов в самолетах
Мир
Премьер-министр Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания
Общество
Разбившегося на Кутузовском проспекте блогера Губденского похоронили
Общество
В Москве более 20 рейсов задержали и отменили из-за снегопада
Мир
Умер американский актер Лу Кателл
Спорт
«Спартак» обыграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы
Мир
Мать Саакашвили рассказала о подавленном состоянии сына
Общество
Политолог назвал пустыми словами призыв ЕС отменить закон о поддержке Донбасса
Общество
Дружинина раскритиковала отказ Лозы от приглашения посетить «красную зону»
Спорт
Боксер Орлов сравнил соперника Наврузова с Дациком

Украина получила от МВФ второй транш в размере почти $700 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) второй транш в размере почти $700 млн. Об этом 24 ноября сообщил глава нацбанка страны Кирилл Шевченко.

«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (специальные права заимствования, эквивалент $699 млн. — Ред.)», — написал он на своей странице в Facebook.

В глубоком транше: для чего на Украине начала работать миссия МВФ
В Киеве мечтают о кредитах, но требования фонда выполнять не хотят

Данные на эти средства поступят на счета правительства в нацбанке, что увеличит международные резервы страны, добавил Шевченко.

18 октября МВФ и Украина договорились о первом пересмотре кредитной программы.

17 июня на Украине назвали три условия для получения транша от МВФ. В их числе: введение уголовной ответственности за недостоверное и несвоевременное декларирование и принятие новой редакции законопроекта по Высшему совету правосудия, а также возобновление работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее, в 2020 году, Украина и МВФ подписали меморандум, в котором говорилось о полуторагодовой программе резервного кредита на сумму $5 млрд. Тогда Киев получил первый транш — $2,1 млрд. Остальную сумму предполагалось перечислить в четыре выплаты, примерно по $700 млн каждая. Но когда в МВФ заработал механизм быстрого финансирования в связи с коронавирусом и страны экстренно запросили помощь, Украина очередного транша не получила. Причиной этого стало невыполнение страной требований фонда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021