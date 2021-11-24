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Госдума приняла закон о бюджете РФ на 2022–2024 годы

Госдума утвердила увеличение МРОТа до 13 890 рублей

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Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей с 1 января следующего года, в то время как изначально планировалось, что МРОТ составит 13 617 рублей в месяц. Об этом 24 ноября сообщается на сайте ГД.

«Принятие закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — говорится в пояснительной записке к документу.

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В первой редакции законопроект предусматривал МРОТ в сумме 13 617 рублей ежемесячно. Ко второму чтению президент России Владимир Путин предложил поправку, согласно которой минимальный размер оплаты труда должен составить 13 890 рублей в месяц. На данный момент он составляет 12 792 рублей и определяется как 42% от медианной зарплаты за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТа и прожиточного минимума. На совещании по социальным вопросам он предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что на повышение прожиточного минимума и МРОТа в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.

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