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Социальные приюты Казани попросили власти начать вакцинацию бездомных

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Руководители социальных приютов Казани попросили власти Татарстана о помощи в вакцинации бездомных, в городе около 2 тыс. граждан без определенного места жительства могут остаться без прививки. Об этом сообщает в среду, 24 ноября, издание «Татарстан 24».

Соответствующее письмо с просьбой о помощи направлено на имя главы республиканского минздрава Марата Садыкова. Его подписал директор АНО «Центр реабилитации и адаптации» Азат Гайнутдинов.

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По словам Гайнутдинова, из-за отсутствия паспортов бездомные не могут получить место в общежитии, а также воспользоваться услугами медицинской помощи и пройти вакцинацию от COVID-19. Согласно представленным отчетам, в настоящий момент в Казани проживает около 2 тыс. бездомных, среди которых есть желающие получить прививку.

Одним из них являлся Владимир Быков. Мужчина живет в центре социальной адаптации «Милосердие» уже четыре года. Он рассказал, что 15 лет был бездомным, у него не было паспорта. После получения документа он смог вакцинироваться, второй компонент прививки ему ввели ранее в этот день.

С понедельника, 23 ноября, в Республике Татарстан начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе. 22 ноября в регионе высадили из транспорта почти 800 человек без QR-кодов.

23 ноября директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург посчитал, что с большой вероятностью людям старше 65 лет необходимо ревакцинироваться «Спутником V», так как реактивность иммунной системы с возрастом понижается. По его словам, эффективность «Спутника V» составляет 83–90%, согласно разным оценкам.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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