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Власти Ялты ищут причины скопления боеприпасов в местной реке

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Власти Ялты решили выяснить причины скопления большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны в русле реки Дерекойка. На текущий момент вывезено свыше 50 взрывоопасных предметов.

По словам главы администрации Янины Павленко, расчистка русла после летнего потопа ведется совместно с военными и МЧС. Работы регулярно приходится приостанавливать из-за обнаружения снарядов и гранат. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Заместитель директора муниципального предприятия «ДЭУ» Евгений Мельников уточнил, что боеприпасы находят ниже подземного перехода в районе овощного рынка и до моря. В связи с этим власти собирают информацию, что находилось в данном районе во время войны.

Ранее в этот день сообщалось об обнаружении неразорвавшегося снаряда времен Великой Отечественной войны возле жилого дома в Пскове. Минометную мину нашли во время земляных работ.

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