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Путин поддержал идею личной ответственности за срыв перехода на российское ПО

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о персональной ответственности глав госкомпаний за низкие темпы внедрения российского программного обеспечения (ПО).

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Соответствующее предложение озвучил глава Минцифры Максут Шадаев.

«С вашими предложениями я полностью согласен, в том числе согласен и с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний», — заявил российский лидер на совещании с правительством в среду, 24 ноября.

Как отметил глава государства, руководители компаний должны понимать, что иностранный софт в любой момент может оказаться недоступен.

«Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня по известным причинам (сейчас не будем говорить о грустном), может быть просто закрыто и все они будут не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести за это ответственность», — добавил он.

12 ноября сооснователь «Лаборатории Касперского», председатель ассоциации «Отечественный софт» и президент компании InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что переход российских органов власти и предприятий на отечественное ПО может затянуться. Она указала на то, что лишь небольшое количество компаний начали переход на отечественный софт.

9 августа стало известно, что российские учителя и госслужащие перейдут на отечественные мессенджеры. Согласно плану мероприятий Минцифры, которое ведомство направило в правительство, к декабрю 2021 года будет подготовлена специальная база, которая позволит перевести сотрудников государственных органов и бюджетных организаций на новую российскую электронную платформу.

В нее должны войти мессенджер, электронная почта и сервисы для проведения видео- и аудиоконференций, электронного документооборота, управления задачами, поручениями и проектами.

В 2018 году госкомпании обязали перейти преимущественно на российское ПО. Документ предусматривает поэтапный переход госкомпании и их дочерних структур на отечественный софт.

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