Автобусы в Биробиджане возобновят работу 25 ноября

В Биробиджане продолжаются работы по устранению последствий непогоды. Все силы были брошены на расчистку остановочных и разворотных площадок. Помимо техники, к работе подключились неравнодушные жители областного центра.

«Основные магистрали расчистили от большого объема снега, сегодня ночью работа будет продолжена, — рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. — С 25 ноября автобусы выйдут на маршрут. Сейчас управление ЖКХ мэрии города с каждым перевозчиком прорабатывает проблемные вопросы. Многие предприниматели заявили, что к работе они готовы».

Работы по расчистке дорог, тротуаров, остановок будут продолжены ночью и 25 ноября, сообщает ИА ЕАОMedia.

Энергетики филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» восстановили электроснабжение практически во всех населенных пунктах ЕАО, обесточенных из-за снегопада. Вечером 23 ноября свет появился в домах жителей сел Новое, Кукелево, Дежнево, Бабстово, Найфельд, Птичник. Электроснабжение пока ограничено в селе Русская поляна, в отдаленных селах Новокуровка, Улика-Национальная и Победа.