В РФПИ назвали срок визита инспекции ВОЗ для одобрения «Спутника V»

Инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках процедуры одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в декабре. Об этом 24 ноября сообщил на брифинге глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Минздрав РФ сейчас ведет диалог с ВОЗ, мы ожидаем инспекцию в декабре и видим определенные положительные подвижки в этом процессе», — сказал он журналистам.

12 ноября помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация рассчитывает в ближайшее время получить полные данные по российской вакцине «Спутник V». По ее словам, стороны также обсудят визиты экспертов ВОЗ в Институт имени Гамалеи и на предприятия производства препарата.

В тот же день президент России Владимир Путин призвал как можно скорее признать сертификаты о вакцинации от коронавируса в мире. Также российский лидер подчеркнул, что ВОЗ могла бы ускорить признание вакцин и препаратов от COVID-19.

Ранее в тот день в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» рассказали, что Россия готова подать официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса. Отмечается, что Москва уже представила необходимые документы для взаимного признания COVID-паспортов.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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