В «Опоре России» назвали причины возможной продажи Ситибанка

На российском рынке банковских услуг становится всё меньше представителей иностранного капитала, возможное приобретение розничного бизнеса Ситибанка Райффайзенбанком будет свидетельствовать об уходе еще одного иностранного банка из РФ. Об этом заявил «Известиям» Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», в среду, 24 ноября.

Ранее в этот же день глава Райффайзенбанка Сергей Монин заявил РБК, что не исключает возможности покупки организацией розничного портфеля Ситибанка. Он отметил, что в любом случае часть клиентов российского банка перейдет в Райффайзенбанк.

Говоря о причинах ухода отдельных игроков с российского рынка, Монин указал, что уходят те, у кого не получается делать бизнес. Дело, по его словам, в том, что у международных банков часто применяется централизованная модель управления кредитными организациями в разных странах — продуктовая разработка и переиспользование продуктов, которые изначально были произведены для другого рынка. Этот подход не позволяет иностранным банкам стать популярными у россиян. Отсутствие масштаба, в свою очередь, не позволяет сделать эффективной всю бизнес-модель, констатировал он.

По словам Сигала, сейчас Райффайзенбанк занимает 11-е место в банковском секторе по величине активов и по величине капитала (рэнкинг «Эксперт РА» от 2 ноября 2021 года) и входит в список системно значимых банков России. Вследствие сделки доля этого банка на рынке розничного кредитования вырастет, банк может получить до 500 тыс. новых клиентов — физических лиц.

Первый вице-президент бизнес-объединения отметил, что из России в последние годы уходят многие западные банки. Например, Nordea Bank ушел в 2017 году, после него Deutsche Bank свернул часть бизнеса, Danske Bank ушел в 2019 году (его клиенты ушли в Райффайзенбанк), Mordan Stanley ушел в 2020 году, сейчас уходит Ситибанк (США), объявил о закрытии «Хоум-кредит» (Чехия).

«Можно констатировать, что на российском рынке банковских услуг становится всё меньше представителей иностранного капитала», — добавил он.

Ситибанк разослал в российские кредитные организации в июле этого года предложения о приобретении своего розничного бизнеса. Речь шла о продаже порядка 250 тыс. банковских карт клиентов, кредитов на сумму около 40 млрд рублей, обязательств банка перед физлицами примерно на 160 млрд рублей, большей части сети отделений.

В начале сентября в Совкомбанке заявили, что Ситибанк является одним из самых успешных действующих в России иностранных банков. Там выразили мнение, что розничный бизнес этой кредитной организации найдет достойного покупателя в РФ.