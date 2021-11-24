Электробусы закупят для троллейбусного парка Брянска

Новый вид транспорта, электробусы, в скором времени появится на улицах Брянска. Электротранспорт приобретут в рамках реализации проекта по расширению и модернизации троллейбусных сетей.

В 2022–2023 годах планируется закупить до 100 таких машин, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на администрацию Брянска.

Там отметили, что в сутки троллейбусы перевозят порядка 16 тыс. человек. Этот вид транспорта по-прежнему востребован у жителей города.

Чаще остальных им пользуются студенты и пенсионеры. Таким образом, считают в мэрии, обновление парка сделает их передвижение по городу более комфортным.