Браконьер убил трех лосей под Бугурусланом
Три лося погибли в результате незаконной охоты в районе села Горелово Бугурусланского района Оренбургской области. Личность браконьера уже установлена.
Об убийстве диких животных в полицию сообщили местные жители. Позже выяснилось, что незаконная охота велась в 3 км от населенного пункта.
Браконьером оказался 37-летний житель Бугуруслана. У него нашли туши диких животных. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 360 тыс. рублей.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как пишет 56orb.ru, это не первый подобный случай. Ранее сообщалось о задержании приезжего жителя Самарской области, убившего беременную самку лося.
18 ноября депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин опубликовал на YouTube видеообращение, в котором признался, что застрелил лося в Саратовской области.