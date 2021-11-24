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Браконьер убил трех лосей под Бугурусланом

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Три лося погибли в результате незаконной охоты в районе села Горелово Бугурусланского района Оренбургской области. Личность браконьера уже установлена.

Об убийстве диких животных в полицию сообщили местные жители. Позже выяснилось, что незаконная охота велась в 3 км от населенного пункта.

Браконьером оказался 37-летний житель Бугуруслана. У него нашли туши диких животных. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 360 тыс. рублей.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как пишет 56orb.ru, это не первый подобный случай. Ранее сообщалось о задержании приезжего жителя Самарской области, убившего беременную самку лося.

18 ноября депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин опубликовал на YouTube видеообращение, в котором признался, что застрелил лося в Саратовской области.

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