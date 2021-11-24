Жена продюсера Рудинштейна рассказала о его состоянии

Кинопродюсер Марк Рудинштейн находится под контролем врачей. В больнице он пробудет минимум до следующего вторника, 30 ноября. Об этом 24 ноября рассказала гражданская жена продюсера Наталья.

«Всё лечится — как лег, так до сих пор лечимся. Врачи всё контролируют. СМИ очень много распространяют. <…> Он до вторника в больнице, лечится», — рассказала жена Рудинштейна «РИА Новости».

О госпитализации кинопродюсера стало известно 17 ноября. По сообщениям СМИ, в больницу он попал с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. В 1990-м он организовал первый «Кинотавр». Он также снимался в таких сериалах, как «Кухня» и «Солдаты».